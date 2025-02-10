تداول 17 ألف طن بضائع و 960 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد :

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، خلال ال24 ساعة الماضية، تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 960 شاحنة و 80 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1955 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في البيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 2500 طن بضائع، و 325 شاحنة و 58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، و 635 شاحنة و 22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفن "أمل ، بوسيدون اكسبريس وسينا"، فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و 355 شاحنة وصول وسفر السفن "بريدج ، كوين نفرتيتي ، آور وآيلة".

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة .