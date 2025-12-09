موجة جديدة من الأمطار الغزيرة تضرب الإسكندرية -صور

غدًا وبعد غد.. تعليق الدراسة في بعض مدارس أسوان

والدة المتهم بقتل عروسه في المنوفية: "عمره ما زعلها وكان بيجبلها كفتة وإندومي"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت أحياء الإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء، تجدد هطول الأمطار الغزيرة يصاحبها رياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامناً مع نوة قاسم.

موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 19 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 76%.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

كان المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أجرى جولة ميدانية، اليوم، لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار المتوسطة والغزيرة التي بدأت منذ الثالثة صباحًا، والمقرر استمرارها حتى الغد وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أن الشركة دفعت بنحو 150 سيارة ومعدة متمركزة في مختلف النقاط الساخنة بالمحافظة، بالإضافة إلى 50 سيارة ومعدة مخصصة لأعمال التطهير لضمان أعلى معدلات الجاهزية خلال موجة الطقس السيئ.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بمحافظات "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ".

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتقدم الحب الممطرة للمناطق الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.