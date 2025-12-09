تدشين مبادرة “ازرع نخلة” بمدارس الوادي الجديد -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، مبادرة " ازرع نخلة" لتعزيز الوعي البيئي بمدارس المركز وقراه.

أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أن المبادرة جرى تدشينها بالتعاون مع قطاع التعليم بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ اللواء محمد الزملوط، في إطار دعم الوعي البيئي لدى طلاب المدارس وتنمية روح الانتماء وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة.

وقال جهاد، إنه تهدف المبادرة إلى غرس شتلات النخيل داخل المدارس، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وإشراك الطلاب في أنشطة عملية تُعلّمهم قيمة العمل الجماعي والحفاظ على البيئة، وتربطهم بتراث محافظة الوادي الجديد الزراعي.

وأكد رئيس المركز، دعم المبادرة في جميع مدارس المركز، وتوفير كافة الاحتياجات لإنجاحها، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين رئاسة المركز وقطاع التربية والتعليم هو أساس الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذ المبادرات الهادفة على أرض الواقع.