7 ساعات.. قطع المياه عن قرى دسوق وضعفها بالمدينة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ضعف ضغط المياه بمدينة دسوق وانقطاعها الكامل عن القرى التابعة للمركز، وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة صباح غد الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لمدة 7 ساعات متواصلة لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأرجعت الشركة في بيان رسمي سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المرشحات والمروقات بمحطة مياه "محلة أبو علي"، مما يستلزم توقف المحطة كليًا عن العمل خلال تلك الفترة، مهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا لتفادي أي أضرار قد تنتج عن التوقف المؤقت للخدمة.