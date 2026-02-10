"جلسة مرتقبة".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد لاعب الوسط المالي بالفريق، أليو ديانج مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد لاعب الوسط المالي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم عقد جلسة بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، خلال الفترة المقبلة لمناقشة موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق".

وأضاف: "الأهلي كان قد فتح باب المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده قبل أمم أفريقيا، لكن الأمور توقفت بسبب الخلاف على المقابل المادي الذي سيتقضاه اللاعب".

وتابع: "الأهلي استفسر من اللاعب عن حقيقة توقيعه لفالنسيا الإسباني، لكن اللاعب نفى الأمر بشكل نهائي، مؤكدا أنه يحترم رغبة النادي في عدم رحيله ولم يوقع أي عقود مع الفريق الإسباني".

وواصل: "الأهلي قرر رفع القيمة المالية لتجديد عقد ديانج، بحيث يحصل علي مليون و600 ألف دولار في الموسم الأول، مع تزايد العقد بقيمة 100 ألف دولار كل موسم".

واختتم المصدر تصريحاته: "في حال التوصل لاتفاق بين اللاعب وإدارة الأهلي على التجديد، سيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 سنوات مقبلة مع الأحمر".

