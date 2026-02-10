مباريات الأمس
إعلان

"جلسة مرتقبة".. مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد أليو ديانج مع الأهلي

كتب : مصراوي

09:39 م 10/02/2026
    أليو ديانج (6) (1)
    أليو ديانج
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
    أليو ديانج
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
    أليو ديانج
    أليو ديانج
    أليو ديانج
    أليو ديانج لاعب الأهلي
    أليو ديانج
    أليو ديانج
    أليو ديانج والسولية ضد الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد لاعب الوسط المالي بالفريق، أليو ديانج مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد لاعب الوسط المالي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم عقد جلسة بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، خلال الفترة المقبلة لمناقشة موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق".

وأضاف: "الأهلي كان قد فتح باب المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده قبل أمم أفريقيا، لكن الأمور توقفت بسبب الخلاف على المقابل المادي الذي سيتقضاه اللاعب".

وتابع: "الأهلي استفسر من اللاعب عن حقيقة توقيعه لفالنسيا الإسباني، لكن اللاعب نفى الأمر بشكل نهائي، مؤكدا أنه يحترم رغبة النادي في عدم رحيله ولم يوقع أي عقود مع الفريق الإسباني".

وواصل: "الأهلي قرر رفع القيمة المالية لتجديد عقد ديانج، بحيث يحصل علي مليون و600 ألف دولار في الموسم الأول، مع تزايد العقد بقيمة 100 ألف دولار كل موسم".

واختتم المصدر تصريحاته: "في حال التوصل لاتفاق بين اللاعب وإدارة الأهلي على التجديد، سيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 سنوات مقبلة مع الأحمر".

أليو ديانج النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي تجديد عقد ديانج

