إعلان

فرختين بـ100 جنيه.. افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد - فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

09:39 م 10/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (3)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (1)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (4)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (5)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (6)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (7)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (8)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (9)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (10)
  • عرض 11 صورة
    افتتاح ثالث معارض أهلا رمضان في بورسعيد (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ثالث معارض أهلا رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، والمقام أمام بازار بورسعيد الجديد في شارع النصر، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تنافسية في إطار دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، مطمأنًا على وجود تخفيضات على الأسعار، وتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان.

وشهد المعرض تواجد 2 دجاجة بـ 100 جنيه، وكيلو أرز 20 جنيه، وكيلو مكرونة 20 جنيه، وزجاجة زيت 60 جنيه، وبلح 35 جنيه للكيلو، 4 سمان جامبو 100 جنيه، وكيلو لحم مفروم 200 جنيه، وتخفيضات أخرى على السلع.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسعار والتوسع في إقامة المعارض التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

ورحب بكل المبادرات الجادة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع الغذائية.

وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ الساعات الأولى للافتتاح، وسط إشادة واسعة بانخفاض الأسعار مقارنة بالأسعار خارج المعرض، وجودة السلع المعروضة.

رابط فيديو البث المباشر:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد أركان حرب محب حبشي افتتاح معارض أهلا رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
زووم

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
مسرح و تليفزيون

"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي