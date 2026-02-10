شهدت محافظة أسوان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرقمية، مستهدفة كسر العزلة عن المناطق الحدودية والنائية عبر مد شبكات الاتصالات والإنترنت، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن اللواء إسماعيل كمال، واللواء سامي شديد، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، والمهندس هيثم الجابري، رئيس "اتصالات تيليكوم".

محطة ستلايت

وتستهدف الاتفاقية تفعيل التواصل الحيوي لأهالي أقصى الصعيد وربطهم بكافة أنحاء الجمهورية، حيث أكد اللواء سامي شديد حرص الدولة على توفير وسيلة اتصال مؤمنة ومعتمد عليها لتكنولوجيا المعلومات في أي بقعة مهما كانت منعزلة، بينما أوضح المهندس هيثم الجابري أن الشركة ستقدم خدمات الإنترنت والقمر الصناعي في جنوب الصعيد، معلنًا عن تفعيل باب المشاركة المجتمعية عبر إنشاء محطة "ستلايت" تترك المحافظة حرية توجيهها للهيئة أو الجهة الحكومية الأكثر احتياجًا في المناطق الحدودية.

الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أشار اللواء ماهر هاشم إلى أن هذا التعاون يأتي ترجمة لجهود "الجمهورية الجديدة" لخدمة المواطنين في القرى النائية ومساعدتهم بشكل إيجابي، مؤكدًا أن المحافظة تمد يد العون للشركات العاملة في هذا المجال انطلاقًا من دورها الوطني والمجتمعي لضمان وصول الخدمات الرقمية لكل مواطن.