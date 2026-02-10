إعلان

إنترنت فضائي لكسر عزلة الحدود.. شراكة بأسوان لخدمة المناطق النائية (صور)

كتب : إيهاب عمران

08:38 م 10/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المسؤلين عن الاتفاقية
  • عرض 4 صورة
    حضور توقيع الاتفاقية
  • عرض 4 صورة
    توقيع اتفاقية لتوصيل خدمات الاتصالات للمناطق النائ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة أسوان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرقمية، مستهدفة كسر العزلة عن المناطق الحدودية والنائية عبر مد شبكات الاتصالات والإنترنت، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن اللواء إسماعيل كمال، واللواء سامي شديد، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، والمهندس هيثم الجابري، رئيس "اتصالات تيليكوم".

محطة ستلايت

وتستهدف الاتفاقية تفعيل التواصل الحيوي لأهالي أقصى الصعيد وربطهم بكافة أنحاء الجمهورية، حيث أكد اللواء سامي شديد حرص الدولة على توفير وسيلة اتصال مؤمنة ومعتمد عليها لتكنولوجيا المعلومات في أي بقعة مهما كانت منعزلة، بينما أوضح المهندس هيثم الجابري أن الشركة ستقدم خدمات الإنترنت والقمر الصناعي في جنوب الصعيد، معلنًا عن تفعيل باب المشاركة المجتمعية عبر إنشاء محطة "ستلايت" تترك المحافظة حرية توجيهها للهيئة أو الجهة الحكومية الأكثر احتياجًا في المناطق الحدودية.

الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أشار اللواء ماهر هاشم إلى أن هذا التعاون يأتي ترجمة لجهود "الجمهورية الجديدة" لخدمة المواطنين في القرى النائية ومساعدتهم بشكل إيجابي، مؤكدًا أن المحافظة تمد يد العون للشركات العاملة في هذا المجال انطلاقًا من دورها الوطني والمجتمعي لضمان وصول الخدمات الرقمية لكل مواطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة أسوان البنية التحتية الرقمية ماهر هاشم الجمهورية الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
علاقات

تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب
حوادث وقضايا

"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي