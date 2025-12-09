زراعة المنوفية تكثف الرقابة وتشدد على صرف الأسمدة بكارت الفلاح -صور

غدًا وبعد غد.. تعليق الدراسة في بعض مدارس أسوان

المنوفية- أحمد الباهي:

وجّه المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بتكثيف المرور الميداني على الوحدات الزراعية والجمعيات التعاونية التابعة للإدارات الزراعية، لمتابعة صرف الأسمدة والمحاصيل الزراعية وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وبمتابعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وشملت الحملات التفقدية المرور على جمعيتي مليج وحصة مليج، حيث جرى التنبيه على الالتزام بضوابط صرف الأسمدة طبقًا لكارت الفلاح ووفق المقررات السمادية لكل محصول، بواقع ثلاث شكائر للفدان، وفق توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة للموسم الشتوي 2025-2026.

كما جرى التأكيد على الأسعار المقررة دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، حيث تحدد سعر شيكارة اليوريا بـ269 جنيهًا، وشيكارة النترات بـ264 جنيهًا فقط.

وشدد وكيل الوزارة، على سرعة تطهير المساقي الخصوصية، وسداد مديونيات الأسمدة، والعمل على حل مشكلات المزارعين وإزالة أي معوقات تعطل العمل، بما يضمن تقديم خدمة منتظمة للمزارعين وفي إطار الالتزام بروح القانون.