درجتان في المدينة المقدسة.. أجواء ضبابية وباردة تسيطر على جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أجواء غائمة على كافة المدن، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة لهذه الأجواء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم وأجواء باردة خاصة بمدينة سانت كاترين التي تصل درجة الحرارة بها إلى 2 ليلا، واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأوضح المركز أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأجواء الغير مستقرة التي تسود جميع مدن المحافظة، مؤكدا أن الرحلات البحرية بالمدن السياحية تسير بشكل طبيعي لاستقرار حالة البحر، كما أن حركة المرور بجميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة طبيعة، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية.

كما جرى التأكيد على رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.

و حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين 1,5 إلى 2 متر، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

على جانب آخر وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.

وتباينت درجات الحرارة ليوم بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 22 والصغرى 12، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 12، وفي مدينة طابا العظمى 19 والصغرى 13، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 13 والصغرى 2، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 24 والصغرى 15 درجة.