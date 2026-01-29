إعلان

أمير قطر يستعرض هاتفيا مع الرئيس الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب : مصراوي

11:47 م 29/01/2026

أمير قطر يستعرض هاتفيا مع الرئيس الإيراني العلاقات

(د ب أ)

استعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير اليوم الخميس، مع الرئيس بزشكيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن ويحقق مصالح المنطقة.

يأتي الاتصال وسط توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وأول أمس الثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "أسطولا إضافيا" من السفن العسكرية الأمريكية يتوجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق إيران على إبرام اتفاق.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إيران

