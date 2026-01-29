8 مصابين في تصادم بطريق "الداخلة - العوينات"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث مروري وقع مساء اليوم الخميس، إثر تصادم عنيف بين سيارة "ربع نقل" وأخرى ميكروباص على طريق "الداخلة - شرق العوينات" بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، حيث تبين من الفحص والمعاينة وقوع التصادم على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابات بين ركاب السيارتين من محافظات مختلفة.

أسماء المصابين

ضمت قائمة المصابين كلًا من: "عبد الرحمن محمد خضر" (35 عامًا)، و"محمد إبراهيم سلامة" (30 عامًا)، و"رمضان علاء رمضان" (20 عامًا)، و"هادى عصام السعيد" (28 عامًا)، و"حمادة هلال محمد" (24 عامًا) وجميعهم من محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى "فارس محمد علي" (20 عامًا) من قنا، و"شاذلي سلطان طه" (23 عامًا) من الأقصر.

كشف التقرير الطبي المبدئي أن المصاب الثامن ويدعى "وائل عاطف يحيى" (26 عامًا) من محافظة البحيرة، يمر بحالة صحية حرجة، حيث وصل إلى المستشفى وهو يعاني من "غيبوبة تامة".

ودفعت السلطات المحلية بمعدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة المرور إلى موقع الحادث لرفع حطام السيارتين وإعادة تسيير الحركة المرورية لطبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.