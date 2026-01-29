أكثر من 3.7 مليون زائر لمعرض الكتاب بينهم 751 ألفًا في اليوم الثامن

احتفالات ثقافية ولقاءات مع كبار المبدعين.. أين تذهب غدًا في معرض الكتاب؟

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا جماهيريًا قياسيًا في ثامن أيامه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين، اليوم الخميس، 751,020 زائرًا، ليتخطى بذلك إجمالي عدد رواد المعرض حتى الآن 3,785,050 زائرًا.

وتُقام الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.