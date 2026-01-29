إعلان

أكثر من 3.7 مليون زائر لمعرض الكتاب بينهم 751 ألفًا في اليوم الثامن

كتب- محمد لطفي:

11:43 م 29/01/2026
شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا جماهيريًا قياسيًا في ثامن أيامه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين، اليوم الخميس، 751,020 زائرًا، ليتخطى بذلك إجمالي عدد رواد المعرض حتى الآن 3,785,050 زائرًا.

وتُقام الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب نجيب محفوظ الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض الكتاب

