عودة بالزمن.. إصدار إذاعي من 1954 في معرض الكتاب

إصدار إذاعي من 1954 في معرض الكتاب

يقدم جناح سوق الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب إصدارات نادرة من الإذاعة المصرية بأسعار تاريخية، في لفتة تعكس إحياء التراث الإعلامي المصري.

ويضم الجناح إصدارًا خاصًا يعود إلى 23 يوليو 1954، يتناول تاريخ الإذاعة المصرية وما قدمته من برامج ومحتوى إذاعي متنوع في تلك الحقبة، حيث كان سعره وقتها 20 مليم فقط.

ويحرص الزوار على الاطلاع على هذه الإصدارات لما تحمله من قيمة تاريخية وإشارات إلى الحكايات والتقديمات المختلفة التي ميزت البث الإذاعي المصري.

ويعتبر جناح سوق الأزبكية، بهذه الإصدارات التراثية، محطة أساسية لعشاق التاريخ والكتب القديمة، حيث يجد الزائرون فرصة للاطلاع على محتوى يربطهم بالماضي الثقافي والإعلامي لمصر بأسلوب مميز وجذاب.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو