إعلان

احتفالات ثقافية ولقاءات مع كبار المبدعين.. أين تذهب غدًا في معرض الكتاب؟

كتب : أحمد العش

11:51 م 29/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    353176-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0209_13
  • عرض 15 صورة
    354703-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0195_14
  • عرض 15 صورة
    347295-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0198_11
  • عرض 15 صورة
    339635-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0201_10
  • عرض 15 صورة
    348950-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0197_12
  • عرض 15 صورة
    319609-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0204_8
  • عرض 15 صورة
    315924-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0210_7
  • عرض 15 صورة
    320229-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0205_9
  • عرض 15 صورة
    305635-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0196_5
  • عرض 15 صورة
    304460-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0194_4
  • عرض 15 صورة
    310155-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0202_6
  • عرض 15 صورة
    299026-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0207_3
  • عرض 15 صورة
    293230-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0208_2
  • عرض 15 صورة
    292025-البرنامج-الثقافي-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب_page-0206_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج اليوم التاسع للنشاط الثقافي، المقرر يوم غدٍ الجمعة 30 يناير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن برنامج الفعاليات يتضمن الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأميم قناة السويس، و100 عام على بداية عصر التليفزيون، في إطار إبراز محطات بارزة في التاريخ الثقافي المصري، إلى جانب تسليط الضوء على الدراما المصرية ومدرسة التلاوة باعتبارهما جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية الوطنية.

وأضافت الهيئة، أنه ولأول مرة سيتم تخصيص قاعتين كبيرتين داخل صالة البيع لإقامة حفلات توقيع الكتب ومناقشات الإصدارات فقط، استجابةً لطلبات الناشرين، في تجربة مستوحاة من كبرى المعارض العالمية، وعلى رأسها معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بما يسهم في تعزيز التفاعل المباشر بين المؤلفين والجمهور.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
حوادث وقضايا

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
"اجتماع وليد صلاح الدين".. تفاصيل مران الأهلي الأول في تنزانيا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع وليد صلاح الدين".. تفاصيل مران الأهلي الأول في تنزانيا لمواجهة
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
أخبار مصر

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة