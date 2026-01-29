أكثر من 3.7 مليون زائر لمعرض الكتاب بينهم 751 ألفًا في اليوم الثامن

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج اليوم التاسع للنشاط الثقافي، المقرر يوم غدٍ الجمعة 30 يناير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن برنامج الفعاليات يتضمن الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأميم قناة السويس، و100 عام على بداية عصر التليفزيون، في إطار إبراز محطات بارزة في التاريخ الثقافي المصري، إلى جانب تسليط الضوء على الدراما المصرية ومدرسة التلاوة باعتبارهما جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية الوطنية.

وأضافت الهيئة، أنه ولأول مرة سيتم تخصيص قاعتين كبيرتين داخل صالة البيع لإقامة حفلات توقيع الكتب ومناقشات الإصدارات فقط، استجابةً لطلبات الناشرين، في تجربة مستوحاة من كبرى المعارض العالمية، وعلى رأسها معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بما يسهم في تعزيز التفاعل المباشر بين المؤلفين والجمهور.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو