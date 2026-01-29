إعلان

احتفال "الاستقلال" بأسوان.. السفير يشيد بـ"العودة الطوعية" (صور)

كتب : مصراوي

10:53 م 29/01/2026
    القنصل السودانى بأسوان
    احتفال سودانى بعيد.الاستقلال
    حضور احتفالية عيد استقلال السودان
    حضور احتفالية عيد الاستقلال
    سودانيات فى احتفالية عيد الاستقلال
    سودانية فى احتفال عيد الاستقلال
    الجالية السودانية في أسوان

نظمت القنصلية السودانية في أسوان احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الاستقلال، بمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية من الجانبين المصري والسوداني، تضمنت عروضًا فنية وتاريخية تجسد عمق الروابط بين شعبي وادي النيل.

استُهلت المراسم بعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية والسودان، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تاريخي وثائقي عن السودان، بالإضافة إلى تقديم فقرات مديح وأنشودة الاستقلال وإلقاء قصائد شعرية، فيما حظي عرض مسرحية "العودة" باهتمام وتفاعل الحضور.

علاقات أزلية

وأكد السفير عبد القادر عبد الله، القنصل العام السوداني بأسوان، في كلمته أن العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين هي "علاقات أزلية" ضاربة في عمق التاريخ عبر اللغة المشتركة ونهر النيل والمصالح المتداخلة والمصاهرة، معربًا عن اعتزازه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بحسن معاملة أشقائهم السودانيين واستضافتهم وتقديم كافة سبل العون لهم.

وثمّن "عبد القادر" الدور الذي لعبته الدبلوماسية المصرية بقيادة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، والمواقف المشرفة لمصر خلال الأزمة الأخيرة والحرب الدائرة، حيث فتحت الدولة أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من الأسر في أسوان ومحافظات الصعيد والقاهرة والجيزة والإسكندرية، وسط معاملة كريمة تعكس شهامة المصريين.

العودة الطوعية

وتطرق القنصل العام إلى ملف "العودة الطوعية"، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني لتسهيل عودة الأسر السودانية بعد تحرير ولايات الخرطوم والجزيرة.

وأوضح أن هذا الملف تم بالتنسيق مع منظومة الصناعات السودانية وبدعم لوجستي كبير من وزارة النقل والسلطات الأمنية المصرية، التي سهلت إجراءات العودة عبر محطة قطار السد العالي، وهي العملية المستمرة منذ عام تقريبًا.

القنصلية السودانية في أسوان جمهورية مصر العربية العلاقات المصرية السودانية الصناعات السودانية

