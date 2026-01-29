إعلان

الجيش الإيراني: سيتم الرد بشكل فوري وحاسم على أي عدوان

كتب : مصراوي

10:39 م 29/01/2026

المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا، إنه إذا أقدم العدو على خطوة حمقاء أو ارتكب خطأً آخر في التقدير، فسيتم الرد عليه فورا وفي الحال، وفق وكالة مهر للأنباء.

وأضاف أكرمينيا، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن السياسات الأمريكية في المنطقة سياسات محددة، ومنذ سبعينيات القرن الماضي، عندما استقروا في منطقة غرب آسيا.

وأشار إلى أنهم اتبعوا ثلاث سياسات رئيسية، وهي على التوالي "منع انتشار الشيوعية في العالم، وضمان تصدير النفط إلى الغرب، وتأمين أمن الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا".

وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا كبيرًا بشأن احتمالية توجيه ضربة أمريكية إلى إيران، حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية استعداده لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طهران.

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران".

