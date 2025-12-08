إعلان

سحلوها مع "قرار تمكينها".. ضبط 3 متهمين بالاعتداء على سيدة بالبرلس

كتب : إسلام عمار

06:45 م 08/12/2025

ضبط 3 متهمين- تعبرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بكفر الشيخ ملابسات فيديو "سحل سيدة" بمدينة برج البرلس، الذي أثار موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن خلافًا عائليًا حول "مسكن الزوجية" تحول إلى اعتداء وحشي في الشارع العام.

الرصد والتحرك الأمني


البداية كانت برصد إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تداول مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي بالضرب والسحل على سيدة وشاب كان برفقتها.


بتوجيهات من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الأطراف وضبط الجناة.


قصة "التمكين" والاعتداء


كشفت تحريات مباحث مركز شرطة البرلس أن المجني عليها تدعى "أ.م" (في العقد الرابع - ربة منزل)، كان بصحبتها نجلها من زوج آخر "أ.إ" (سائق - في العقد الثاني).


وبسؤالها، اتهمت زوجها الحالي "م.س" وشقيقيه بارتكاب الواقعة. وأوضحت في المحضر الرسمي أن الدافع وراء الاعتداء هو حصولها على "قرار تمكين" قضائي من مسكن الزوجية إثر خلافات سابقة.


وعند محاولتها تنفيذ حقوقها القانونية، نشبت مشادة كلامية حامية تطورت إلى قيام الزوج وأشقائه بالتعدي عليها وسحلها في الشارع، والاعتداء كذلك على نجلها الذي حاول الدفاع عنها.


الاعتراف والإحالة


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج وشقيقيه (المتهمين الثلاثة). وبمواجهتهم بمقطع الفيديو المتداول، أقروا بارتكاب الواقعة تفصيليًا.


حُرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط 3 متهمين الاعتداء أجهزة الأمن بكفر الشيخ مدينة برج البرلس سيدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة