الرئيس اللبناني: نريد التفاوض من أجل إيجاد حلول دبلوماسية

كتب : مصراوي

07:39 م 08/12/2025

جوزيف عون

وكالات

رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون، بدور فرنسا الذي يهدف إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الرئيس عون بحث مع الموفد الرئاسي الفرنسي التطورات الميدانية في الجنوب، مؤكدًا رفضه للاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش بدوره في جنوب الليطاني.

وأوضحت الرئيس اللبناني، أن موقع لبنان يعكس رغبتها في التفاوض من أجل إيجاد حلول دبلوماسية ولا تريد مطلقا اعتماد لغة الحرب.

وأكدت الرئيس اللبناني: "أن بيروت تؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701".

جوزيف عون لبنان إسرائيل

