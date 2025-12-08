زيلينسكي يجري محادثات مع قادة أوروبا بشأن خطة السلام الأمريكية

لندن (أ ب)

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا في لندن اليوم الاثنين، وسط ما وصفه حلفاء كييف الأوروبيون بأنه "وقت حاسم" في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقر الحكومة البريطانية "10 داونينج ستريت" لمحاولة تعزيز وضع أوكرانيا وسط نفاد صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حوار مع الصحفيين ليلة أمس الأحد، بدا ترامب محبطا من زيلينسكي، وقال إن الرئيس الأوكراني "لم يقرأ الاقتراح بعد".

وقال ترامب في واشنطن أعتقد أن روسيا متقبلة له (الاقتراح) لكني لست متأكدا أن زيلينسكي يتقبله.. مساعدوه يحبونه، لكنه لم يقرأه".

ولم يتضح لماذا اعتقد ترامب أن زيلينسكي لم يقرأ الخطة أو من الذين يحبونها كما يقول.

أدلى المسؤولون الأوكرانيون بتصريحات مقتضبة حول هذا الموضوع ولم يتم إعلان سوى القليل من تفاصيل المفاوضات.

واتخذ ستارمر وماكرون وميرتس موقفا أكثر دعما تجاه كييف في تصريحات قبل اجتماعهم اليوم الاثنين والذي استمر نحو ساعتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الدفع من أجل السلام يمر "بمرحلة حرجة"، وشدد على الحاجة إلى "وقف عادل ودائم لإطلاق النار".

في غضون ذلك، قال ميرتس إنه "متشكك" بشأن بعض التفاصيل الواردة في الوثائق التي نشرتها الولايات المتحدة، "يجب أن نتحدث بشأنها. ولهذا السبب نحن هنا. الأيام المقبلة.. يمكن أن تكون وقتا حاسما بالنسبة لنا جميعا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد رحب ، بحذر بخطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا منذ ما يقرب من أربع سنوات، قائلا إنها "يمكن أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية".