"بالطو أبيض وشورت".. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة شتوية أنيقة وجذابة.

ونشرت هدى صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية بالطو أبيض طويل وبلوفر وشورت قصير.

وتفاعل المتابعين مع الصور، كالتالي: "شيك اوي"، "أمورة البنات"، "أيقونة وجميلة"، "روعة الجاكت"، "حلاوة الدنيا كلها".

آخر أعمال هدى الإتربي الفنية.

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتخوض هدى تجربة درامية جديدة في مسلسل "الكل بيحب مودي"، رمضان 2026، بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

