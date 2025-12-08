أمطار ورمال.. طوارئ في أسيوط وتحذيرات للمسافرين

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، تحسبًا لموجة من التقلبات الجوية تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، استنادًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كشف المحافظ عن تفاصيل الحالة المتوقعة بناءً على صور الأقمار الصناعية، التي رصدت تكاثرًا للسحب يتجه نحو الداخل، مما ينذر بفرص سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة، تتركز بشكل خاص على المناطق المفتوحة والظهير الصحراوي.

تتزامن الأمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما قد يتسبب في انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

وفي سياق الاستجابة الفورية، أصدر "أبو النصر" توجيهات ملزمة لرؤساء المدن وشركة مياه الشرب والحماية المدنية بمراجعة جاهزية شبكات تصريف الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة، مع نشر فرق التدخل السريع والمعدات بالمناطق المنخفضة ومداخل القرى والأنفاق، وربط كل الجهات بغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ووجه المحافظ نداءً للمواطنين بضرورة توخي الحذر، محذرًا من الاقتراب من اللوحات المعدنية أو أعمدة الإنارة أثناء الرياح والأمطار، وناشد قائدي المركبات الالتزام بالقيادة الهادئة خاصة على الطرق الصحراوية.

وخصصت المحافظة قنوات اتصال مباشرة لتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن 114، والأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727 – 088/2135670)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.