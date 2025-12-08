قرار إداري عاجل ينتصر لـ "صاحب البردة" في بني سويف (صور)

22 مشروعًا طلابيًا تتنافس في "إيسف 2026" بالسويس (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

في مشهد أثار حفيظة المثقفين وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحول محيط تمثال الإمام البوصيري، أيقونة المدائح النبوية، بميدان المحطة في بني سويف، من واجهة حضارية إلى "ساحة انتظار عشوائية" وتكدس للدراجات النارية، ما اعتُبر إساءة بالغة لرمز أدبي بحجم صاحب قصيدة "البُردة".

رمزية في مواجهة الفوضى

التمثال الذي يقف شامخًا بارتفاع 4.5 متر ووزن يناهز 450 كيلوجرامًا، يجسد الإمام "محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري"، ابن قرية "أبوصير الملق" ومواليد عام 1213 ميلادية.

وبينما يصور العمل الفني الإمام مرتديًا العمامة والجبة وممسكًا ببردية قصيدته الخالدة التي ذاع صيتها عالميًا، حاصرته عشوائية الانتظار والدراجات البخارية، مشوهةً المشهد الذي تم افتتاحه عام 2019 ليكون عنوانًا لاستقبال القادمين عبر محطة القطار.

تدخل عاجل واستعادة المشهد

وفي استجابةً لموجة الانتقادات، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهات فورية بإنهاء هذا "التشويه البصري".

وشنت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري، بالتنسيق مع إدارة المرور بقيادة العميد محمد جنيدي، حملة مكثفة أسفرت عن رفع كل الدرّاجات المتعدية على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية.

ولم تكتفِ الأجهزة التنفيذية بالإخلاء، بل نفذت فرق النظافة عملية "غسيل وتجميل" شاملة للتمثال وقاعدته الخرسانية المكسوة بالرخام، معالجةً الآثار التي خلفتها الفوضى، ليعود الميدان متسقًا مع قيمته التاريخية والجمالية.