إعلان

قرار إداري عاجل ينتصر لـ "صاحب البردة" في بني سويف (صور)

كتب : مصراوي

06:27 م 08/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محيط تمثال الإمام البوصيري
  • عرض 4 صورة
    محيط تمثال الإمام البوصيري
  • عرض 4 صورة
    محيط تمثال الإمام البوصيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

في مشهد أثار حفيظة المثقفين وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحول محيط تمثال الإمام البوصيري، أيقونة المدائح النبوية، بميدان المحطة في بني سويف، من واجهة حضارية إلى "ساحة انتظار عشوائية" وتكدس للدراجات النارية، ما اعتُبر إساءة بالغة لرمز أدبي بحجم صاحب قصيدة "البُردة".

رمزية في مواجهة الفوضى

التمثال الذي يقف شامخًا بارتفاع 4.5 متر ووزن يناهز 450 كيلوجرامًا، يجسد الإمام "محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري"، ابن قرية "أبوصير الملق" ومواليد عام 1213 ميلادية.

وبينما يصور العمل الفني الإمام مرتديًا العمامة والجبة وممسكًا ببردية قصيدته الخالدة التي ذاع صيتها عالميًا، حاصرته عشوائية الانتظار والدراجات البخارية، مشوهةً المشهد الذي تم افتتاحه عام 2019 ليكون عنوانًا لاستقبال القادمين عبر محطة القطار.

تدخل عاجل واستعادة المشهد

وفي استجابةً لموجة الانتقادات، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهات فورية بإنهاء هذا "التشويه البصري".

وشنت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري، بالتنسيق مع إدارة المرور بقيادة العميد محمد جنيدي، حملة مكثفة أسفرت عن رفع كل الدرّاجات المتعدية على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية.

ولم تكتفِ الأجهزة التنفيذية بالإخلاء، بل نفذت فرق النظافة عملية "غسيل وتجميل" شاملة للتمثال وقاعدته الخرسانية المكسوة بالرخام، معالجةً الآثار التي خلفتها الفوضى، ليعود الميدان متسقًا مع قيمته التاريخية والجمالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تمثال البوصيري ميدان المحطة بني سويف إزالة إشغالات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة