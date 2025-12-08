إصابة إسرائيلي في عملية دهس بمظاهرة للحريديم.. والاحتلال يطارد السائق (فيديو)
كتب : مصراوي
مظاهرة للحريديم
وكالات
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الشرطة الإسرائيلية تطارد سائق مركبة دهس شخصًا خلال مظاهرة للحريديم ضد التجنيد في الجيش.
وقبل قليل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بإصابة فتى إسرائيلي (16 عامًا) بعد دهسه في مظاهرة ضد التجنيد للحريديم في مدينة بني براك.
ومساء اليوم الاثنين، تظاهر متطرفون من الحريديم ضد قانون التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، وأغلقوا أحد الطرق السريعة.
شاهد| مركبة تحاول دهس الحريديم خلال مظاهرة لهم في "تل أبيب" . pic.twitter.com/ufUJh4G73Z— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 8, 2025