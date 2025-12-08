السويس: ضبط 1.3 طن لحوم ومجمدات فاسدة بالأربعين (صور)

22 مشروعًا طلابيًا تتنافس في "إيسف 2026" بالسويس (صور)

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، 1326 كيلو جرامًا من اللحوم المجمدة المستوردة، والكبدة منتهية الصلاحية، ومصنعات اللحوم، ودهون الماشية والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



جاء ذلك خلال حملة تفتيشية موسعة شنتها المديرية بنطاق حي الأربعين، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بتكثيف الرقابة على أماكن تداول اللحوم حفاظًا على الصحة العامة.



أسفرت الحملة التي خرجت بتكليف من الدكتورة دينا أحمد أبو الحسن، مدير المديرية، عن التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.