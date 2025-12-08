إعلان

السويس: ضبط 1.3 طن لحوم ومجمدات فاسدة بالأربعين (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

06:15 م 08/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لحوم منتهية الصلاحية
  • عرض 5 صورة
    أعضاء حملة التموين خلال الفحص
  • عرض 5 صورة
    لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي
  • عرض 5 صورة
    لحوم مجهولة المصدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، 1326 كيلو جرامًا من اللحوم المجمدة المستوردة، والكبدة منتهية الصلاحية، ومصنعات اللحوم، ودهون الماشية والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


جاء ذلك خلال حملة تفتيشية موسعة شنتها المديرية بنطاق حي الأربعين، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بتكثيف الرقابة على أماكن تداول اللحوم حفاظًا على الصحة العامة.


أسفرت الحملة التي خرجت بتكليف من الدكتورة دينا أحمد أبو الحسن، مدير المديرية، عن التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس لحوم ومجمدات فاسدة منتهية الصلاحية مديرية الطب البيطري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة