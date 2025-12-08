الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كيّف الدكتور طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهم، الاتهامات الموجهة لعدد من العاملين بالمدرسة بأنها تتجاوز حدود "الإهمال الوظيفي" إلى "المساهمة الجنائية المادية".

أوضح "العوضي"، في تصريحاته لمصراوي اليوم من أمام المحكمة، أن المعلومات المتوافرة والشهادات الجديدة تشير إلى ضلوع أشخاص داخل المؤسسة في "أفعال مادية" استهدفت تسهيل ارتكاب الجرائم و"إخفاء آثارها" بشكل متعمد، واصفًا ما حدث بأنه "جريمة مكتملة الأركان" تستوجب محاسبة كل من يثبت تورطه وليس الفاعل الأصلي فقط.

جاء ذلك على هامش أولى جلسات محاكمة "س.خ.ر" (مشرف إداري/جنايني) بمدرسة دولية، والتي قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيلها لجلسة غدٍ الثلاثاء 9 ديسمبر للاطلاع، وشهدت ظهور 4 حالات جديدة لضحايا محتملين انضموا لقائمة الاتهام، بخلاف الأطفال الخمسة المثبتين بالأوراق.

تعود وقائع القضية إلى استدراج المتهم للأطفال (مواليد 2020) إلى غرفة جانبية بحديقة المدرسة، موهمًا إياهم باللعب لارتكاب أفعال منافية للآداب.

ويواجه المتهم اتهامات بالخطف بالتحايل المقترن بهتك العرض، وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام وفق المادة 290 من قانون العقوبات، وهو ما تمسكت به هيئة الدفاع.

