تحديد هوية جثة عُثر عليها في نهر النيل أمام هويس إسنا بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في التعرف على هوية جثة رجل تم العثور عليها طافية في مياه نهر النيل أمام هويس إسنا الجديد، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالواقعة.

وعقب البلاغ، انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه ونقله إلى الضفة.

وأفادت التحريات الأولية ومطابقة بلاغات التغيب أن المتوفى يدعى عاطف فارس تواضروس، ويبلغ من العمر 64 عامًا، ويعمل موظفًا بقطاع الشباب والرياضة (نادي السلام). وتم إخطار أسرته للحضور والتعرف عليه رسميًا واستكمال إجراءات الدفن.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، فيما يواصل رجال المباحث بمركز شرطة إسنا جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت مخاطبة الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي حول سبب الوفاة.