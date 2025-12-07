4 مستشارين.. الكشف عن هوية ضحايا حادث صحراوي المنيا

تلاميذ على "بلاطات" ببحر صرف.. ماذا يُحدث في "القرية الثامنة" بالفيوم؟

المنيا-جمال محمد:

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا عن هوية المتوفين الأربعة في حادث تصادم سيارتين نصف نقل وملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب المنيا.

وتبين أن جميع المتوفين هم 4 مستشارين بدائرة المدني الكلي بمحكمة ديروط، وهم: المستشار محمد محمد إبراهيم البكرى، وشهرته محمد البكر، والمستشار مصطفى محمد مصطفى عصيدة، والمستشار إسلام حمدى كاشف، والمستشار محمد عبد الناصر محمد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارتين ملاكي ونصف نقل، بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن انفجار السيارة الملاكي ومصرع 4 من مستقليها وتفحم جثثهم، وإصابة 2 آخرين.

جرى إخماد حريق السيارة، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين وفتح الطريق.

