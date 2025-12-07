تلاميذ على "بلاطات" ببحر صرف.. ماذا يُحدث في "القرية الثامنة" بالفيوم؟

بعد 4 أشهر زواج.. حكاية عروس قُتلت على يد زوجها بالمنوفية (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شيع أهالي قرية "مشتهر" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان "عروس المنوفية" إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن العميق والدعوات بالرحمة للضحية التي لقيت مصرعها وجنينها على يد زوجها، بعد مرور أربعة أشهر فقط على زواجهما.



جاءت مراسم التشييع بعد قرار جهات التحقيق بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي اللازمة، لتبدأ الأسرة رحلة الوداع الأخيرة وسط انهيار والدة الضحية التي ظلت تبكي مطالبة بالقصاص العادل لابنتها.



في تصريحات كاشفة، أكدت والدة المجني عليها أن ابنتها كانت "حاملًا في شهرها الثاني"، مشيرةً إلى أنها شكت من سوء معاملة زوجها لها أكثر من مرة قبل وقوع الجريمة.



وشددت الأم على رفضها لأي مبررات للجريمة، نافيةً ما يروجه البعض، ومؤكدةً أن المتهم "لا يعاني من أي اضطرابات نفسية ولا يتعاطى المخدرات"، قائلةً بلهجة حاسمة: "لن أتنازل عن حق ابنتي".



أمنيًا، كانت أجهزة الأمن بقويسنا قد ألقت القبض على الزوج المتهم، الذي يعمل "عاملًا" بإحدى قرى المركز، وذلك عقب ورود بلاغ يفيد بمقتل زوجته داخل منزل الزوجية.



وانتقلت قوة أمنية فورًا إلى مكان الواقعة، حيث تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق التي تباشر عملها.

