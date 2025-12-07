"وحش في ثياب أب".. مأساة طفلة تعدى عليها والدها وقدمها لصديقه بالبحيرة

شهدت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة "15"، اليوم الأحد، فصولاً جديدة ومؤثرة في قضية هزت وجدان محافظة البحيرة، حيث وقفت العدالة حائرة أمام جريمة لا يصدقها عقل؛ اتهام بائع متجول وصديقه بهتك عرض طفلته القاصر التي لم تتجاوز الثامنة من عمرها.

وقررت هيئة المحكمة، عقب جلسة مثيرة، تأجيل محاكمة الأب وصديقه إلى جلسة 10 ديسمبر الجاري، وذلك لاستكمال المرافعة النهائية، في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على المتهمين.

- النيابة: "أقصى عقوبة لهذا الأب الذي خان الأمانة"

هيمن التوتر والصدمة على أجواء القاعة، خاصة أثناء مرافعة ممثل النيابة العامة، المستشار بهاء أبو محمد، رئيس نيابة دمنهور الكلية. بكلمات قوية ومؤثرة، استعرض المستشار أبو محمد تفاصيل الجريمة الشنعاء، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكداً أن الأب المتهم قد خان أقدس الأمانات، مستغلاً ضعف وبراءة طفلته التي كانت برفقته بعد انفصاله عن والدتها.

- تفاصيل صادمة

تعود أحداث المأساة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما قدمت الأم المكلومة، دعاء. ع. م (26 عامًا)، بلاغاً صادماً اتهمت فيه طليقها، "رمضان. م" (27 عامًا، بائع متجول)، وصديقه "أحمد. م" (21 عامًا)، بالاعتداء الجنسي المتكرر على طفلتهما الصغيرة.

وكشفت التحقيقات والاعترافات الأولية عن تسلسل مروع للوقائع. ففي ليلة مظلمة، استغل الأب وجود الطفلة في غرفته وهتك عرضها. وفي اليوم التالي، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المتهم الثاني (الصديق) باصطحاب الضحية إلى مكان مهجور خلف أحد المحولات الكهربائية ليرتكب جريمته النكراء الثانية بالقوة.

- التقرير الطبي

قادت بلاغات الأم وشهادة الطفلة المجني عليها إلى تحرك سريع لضباط قسم دمنهور، حيث تم ضبط المتهمين. وقد جاءت رواية الطفلة متطابقة تماماً مع المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة لمواقع الجريمة.

ولم تدع أدلة الإدانة مجالاً للشك، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي الصادر عن الكشف على الطفلة وجود علامات واضحة تشير إلى تكرار الإيلاج من الدبر، وهو ما أكدت صحته أيضاً تحريات المباحث الجنائية المفصلة، ليواجه الأب وصديقه الآن مصيراً قضائياً محتوماً أمام جريمة تفوق كل تصور.