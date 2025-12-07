السيارة انفجرت والجثث تفحمت.. 4 وفيات ومصابان في حادث مروع بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، حادث مروع إثر تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وتفحم جثثهم وإصابة 2 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارتين ملاكي ونصف نقل، بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن انفجار السيارة الملاكي ومصرع 4 من مستقليها وتفحم جثثهم، وإصابة 2 أخرين.

جرى إخماد حريق السيارة، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.