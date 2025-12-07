شيع أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الأحد، جنازة معلم كيمياء يقيم بنفس القرية بعد وفاته بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية، وسط دموع طلاب ومعلمون خلال الجنازة.

وشهدت جنازة محمد البسيوني عبدالخالق، معلم كيمياء بمدرسة إبشان الثانوية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، كلمات وداع حزينة ومؤثرة من بعض الأهالي، والطلاب، والذين أثنوا على حسن خلقه ومراعاة ضميره المهني في التدريس للطلاب، وحسن معاملته لأولياء أمور الطلاب.

وقال أهالي إن ذلك المعلم كان معروفًا بين أهالي إبشان بأنه معلم "جبر الخواطر" نظرًا لمواقفه الانسانية العديد تجاه طلابه منها عندما يأتي إليه أي طالب من الأكثر احتياجًا يتلقى درس خصوصي عنده ويقدم عذره بعدم دفع قيمة الدرس الشهري فيرد عليه قائلا: "أبوك جه ودفع الفلوس" في إشارة منه لرفع الحرج عن الطالب بين زملائه.

وأضاف الأهالي أنه كان دائم السعي على تحقيق نتائج إيجابية مع الطلاب خلال تدريسه إياهم لمادة الكيمياء ونجاحه معهم في زرع العلم لديهم بجانب هيبة العلم كانت تلازمه كما أنه لديه مواقف عديدة مع أكثر من طالب تجعلهم يتذكروه دائمًا طوال حياته قبل مماته.