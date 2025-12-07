رصدت عدسة "مصراوي" لحظات انتهاء تصريح الدفن وخروج سيارة الموتى الحاملة لجثمان العروس "كريمة.م"، ضحية القتل على يد زوجها في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، وذلك عقب الانتهاء من العرض على الطب الشرعي واستلام الأوراق اللازمة تمهيدًا لدفنها في مسقط رأسها بمحافظة القليوبية.

وغادرت سيارة الجثمان مستشفى شبين الكوم التعليمي قبل قليل، وسط حالة من الحزن والذهول بين أفراد أسرتها الذين حضروا لاستلام الجثمان، استعدادًا لنقله إلى قريتهم في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومواراته الثرى بعد ساعات طويلة من الانتظار داخل المشرحة لحين انتهاء الإجراءات الرسمية.

وكانت قرية ميت برة قد شهدت أمس السبت واقعة مأساوية بعد مصرع العروس "كريمة.م"، البالغة من العمر 20 عامًا، داخل منزل الزوجية، إثر تعرضها لاعتداء عنيف أدى إلى إصابات وكدمات متعددة، مع وجود آثار خنق، وتشير المعلومات إلى أن الواقعة حدثت في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، فيما لم تُستدعَ سيارة الإسعاف إلا في السابعة مساءً، ليُنقل الجثمان بعدها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وألقت قوات الأمن القبض على الزوج "أيمن.ج، 25 سنة، والذي يعمل مساعدًا على سيارة نقل. وأفاد عدد من أهالي القرية بأن المتهم كان في حالة غير متزنة لحظة وصول الشرطة، بينما أكد مصدر من داخل القرية لـ"مصراوي" أن الزفاف جرى في يوليو، أي قبل نحو أربعة أشهر فقط من وقوع الحادث.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي الذي يحدد بدقة سبب الوفاة والإصابات التي تعرضت لها الضحية.