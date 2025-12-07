إعلان

ارتفاع عدد الضحايا.. ننشر أسماء المصابين في سقوط صبّة خرسانية ببنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:28 م 07/12/2025
ارتفع عدد المصابين إلى 8 أشخاص في حادث سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها في القليوبية، فيما جرى إسعاف حالتين في موقع الحادث دون الحاجة لنقلهما إلى المستشفى، بينما نُقل باقي المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط الصبّة الخرسانية داخل المبنى الجاري إنشاؤه، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى، مع استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف وتأمين محيط المبنى ومنع أي أخطار إضافية.

وتبيّن أن من بين المصابين محمد طنطاوي السيد الذي يتلقى الرعاية اللازمة وحالته مستقرة، وشحاتة زناتي عليوة الذي يعاني من إصابات متوسطة ويخضع للملاحظة الطبية، وأحمد محمد حسن مصطفى وحالته مستقرة بعد تلقي الإسعافات الأولية، كما أصيب محمد منصور عبد الوهاب سليمان بإصابات متوسطة ويتم متابعة حالته داخل المستشفى، إضافة إلى أحمد إسماعيل حمدي الذي تخضع حالته للمتابعة وحالته جيدة نسبيًا، وأحمد سميح أحمد الذي يعاني من كدمات وجروح سطحية وحالته مستقرة.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

سقوط صبّة خرسانية ضحايا سقوط صبّة خرسانية مبنى تحت الإنشاء مدينة بنها

