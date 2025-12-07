إعلان

وادي المحاشي يغرق في السيول.. موجة طقس سيئ تضرب جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

10:59 ص 07/12/2025
تعرضت مدن خليج السويس بمحافظة جنوب سيناء، ومن بينها شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين، لموجة من الطقس السيئ أمس، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، ما أدى إلى حدوث سيول خفيفة في بعض المناطق، وتدخلت الجهات المعنية للتعامل معها والحد من آثارها.

وقال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إن الأمطار التي شهدتها مدن خليج العقبة تسببت في حدوث سيول خفيفة بعدد من المناطق التابعة لمدينة طابا، باعتبارها الأكثر تأثرًا بالأمطار الغزيرة.

وأوضح أن السيول جرت في وادي المحاشي الأعلى ووادي أم أحيا، وسارت المياه في مجراها الطبيعي حتى وصلت إلى القناة الصناعية المخصّصة لتصريف مياه السيول.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة من إدارة المياه الجوفية لمعاينة مواقع السيول وحصر كميات المياه المخزنة داخل البحيرات الصناعية، للاستفادة منها في أغراض الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد مدير إدارة المياه الجوفية أن السيول جاءت نتيجة تجمع مياه الأمطار فوق قمم الجبال وانحدارها على شكل شلالات، لتتجمع في صورة سيول خفيفة وسط المناطق الجبلية، دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

سبول جنوب سيناء مدن خليج السويس الطقس شرم الشيخ دهب نويبع

