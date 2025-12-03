بالصور- جولة مفاجئة لوكيل صحة الدقهلية بمستشفى تمي الأمديد

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان التصويت بجولة إعادة النواب مساءً (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم جولة مفاجئة بمستشفى تمي الأمديد المركزي، في إطار متابعة سير العمل ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة كل من الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أسامة عباس، نائب مدير الإدارة، وفريق من إدارتي الطب العلاجي والمستشفيات.

بدأت الزيارة بتفقد الاستقبال والطوارئ، حيث تابع سير العمل ووجّه بسرعة توفير غرفة لتصنيف المرضى حفاظًا على سلامتهم وتوجيههم للأقسام المناسبة، مع التأكيد على الحفاظ على النظافة والانضباط والأمن داخل المستشفى.

وفي جولة العيادات الخارجية، استمع الجزار لملاحظات المرضى واطمأن على رضاهم عن الخدمات، مؤكدًا استمرار تقديم العمليات الجراحية بالمجان للحالات غير القادرة.

وخلال جولته في قسم الكلى، شدد على أن مرضى الكلى يمثلون أولوية قصوى، وكلف مدير عام الرعاية ومدير عام الصيدلة بوضع حصر عاجل لاحتياجات المرضى من الأدوية وعرضه خلال 24 ساعة، مع توفير دعم غير محدود من معالي وزير الصحة والسيد المحافظ للفئات ذات الأولوية.

كما وجّه الصيدلي الأول بمتابعة انتظام صرف الأدوية وحل أي مشكلات لضمان استمرارية العلاج.

وفي أقسام الرعاية الحرجة، أشاد الجزار بجهود الفريق الطبي والتزامهم ببروتوكولات العلاج الحديثة، موجّهًا الشكر لرئيس الرعايات الحرجة على حسن تنظيم العمل، مؤكدًا أنه سيتم إحالة أي مقصرين للتحقيق فورًا.

كما تفقد المطبخ والمغسلة، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات الصحية وسلامة شهادات العاملين.

وفي عناية الأطفال والحضانة، لاحظ الدكتور الجزار حالة طبية وقام بمناظرتها بنفسه، موجّهًا الأطباء بالعلاج المناسب وفق البروتوكولات الحديثة لضمان تقديم رعاية دقيقة وآمنة للأطفال.

وأشاد بمستوى العمل داخل الحضانة وتفعيل مبادرة "الألف يوم ذهبية"، مؤكداً أن الحضانة تقدم نموذجًا فعالًا في دعم الرضاعة الطبيعية وتوفير بيئة آمنة وحديثة للأطفال حديثي الولادة، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لتخزين أكياس لبن الأم.

وأعلن وكيل الوزارة عن تكريم كل من: مدير الحضانات، مشرفة الحضانات، رئيس قسم الرعاية المركزة، والعاملة الخاصة بالمغسلة تقديرًا لجهودهم، مؤكدًا استمرار الالتزام بالمعايير العالية في جميع الأقسام، مع إحالة المقصرين للتحقيق فورًا.

كما تفقد المعمل وبنك الدم، موجّهًا بتوفير جميع الفصائل والإبلاغ الفوري عن أي نقص لضمان استمرار الخدمة الطبية، واطمأن على الصيدليات لتوافر الأدوية الأساسية.

واختتم الدكتور الجزار جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لجميع أقسام المستشفى، وتقديم خدمة طبية تتوافق مع أعلى معايير الجودة، مع الثناء على فرق العمل المتميزة والتزامها بتطبيق المبادرات والخدمات الوطنية.