"كان بيعدي المزلقان".. مصرع طالب تحت عجلات القطار بدمنهور

كتب : مصراوي

10:58 ص 06/12/2025

الضحية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار ركاب أثناء عبوره مزلقان سيدي عدس بدمنهور، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص بالمزلقان، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأفادت التحريات بأن الضحية، مازن تامر مشرف، 15 سنة، طالب ومقيم في أبو الريش بدمنهور، كان يعبر من مكان غير مخصص للمشاة، فصدمه القطار وأودى بحياته، دون أن يؤثر الحادث على حركة القطارات.

جرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

