كشفت خالة السباح يوسف محمد عبد الملك، لاعب نادي الزهور بالقاهرة، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى مجاور لاستاد القاهرة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

وقالت خالة السباح يوسف محمد - وهي تبكي - خلال تشييع جنازة الفقيد من مسجد الكريم بشارع كسرى في محافظة بورسعيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بحي الزهور ببورسعيد، :"قال لمامته قبل نزول حمام السباحة أنا شايف قمرين .. قالت له: فين القمرين دول يا يوسف؟.. قالها: واحد في السما والتاني هتشوفيه كمان شوية في المايه".

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء بورسعيد خلال تشييع جنازة الطفل يوسف محمد، في ظل دخول عدد كبير من أبناء بورسعيد في نوبة بكاء.