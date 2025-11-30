إعلان

انتشال جثة غريق من مياه البحر المتوسط ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

10:15 ص 30/11/2025

جثة - أرشيفية

انتشلت الجهات المختصة بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، جثمان أحد الغرقى في غاطس مياه البحر الأبيض المتوسط أمام سواحل المحافظة.

وجرى نقل جثمان: حامد على محمد إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث تم التعرف عليه من قِبَل ذويه، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الجهات الأمنية بمحافظة بورسعيد من تحرياتها حول الواقعة للوقوف علي أسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثّف فرق الإنقاذ البحري جهودها بشكل مستمر في متابعة البلاغات الواردة بشأن حالات الغرق، فضلًا عن تفعيل خطط التعامل السريع مع أي طارئ بحري، والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة الوصول لمواقع البلاغات وانتشال الجثامين عند ظهورها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من فحص هوية المتوفين وإخطار ذويهم.

