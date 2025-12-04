إعلان

وزير الرياضة ينيب "عبدالعزيز" لحضور جنازة السباح يوسف محمد في بورسعيد -صور

كتب : طارق الرفاعي

09:49 ص 04/12/2025
أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محمد عبد العزيز، مدير مديرية بورسعيد، اليوم الخميس، للمشاركة في تشييع جنازة السباح يوسف محمد عبد الملك، لاعب نادي الزهور بالقاهرة، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى مجاور لاستاد القاهرة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي، وذلك من مسجد الكريم بشارع كسرى في محافظة بورسعيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بحي الزهور ببورسعيد.


وقدم "عبدالعزيز" التعازى إلى أسرة الراحل السباح يوسف محمد، ناقلًا لهم توجيهات وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة اليومية لهم، والتأكيد على متابعته لكافة الإجراءات الجارية بشأن الواقعة، وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.


وكان وزير الشباب والرياضة، قد أحال واقعة ابن بورسعيد السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق في ضوءِ مراجعة الكود الطبي المعتمد بالوزارة.

