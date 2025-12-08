"نقل الكهرباء" توقع مع "سيمنز" عقد توسيع محطة محولات ربط الخزان

كتب- محمد صلاح:

شهدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الإثنين، توقيع عقد جديد مع شركة "سيمنز للطاقة"؛ يهدف إلى دعم مشروعات نقل الطاقة وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بمنطقة كهرباء مصر العليا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة "سيمنز للطاقة"، ووقع عن شركة "سيمنز للطاقة"، المهندس محمد عبد النبي، نائب رئيس شركة "سيمنز" للطاقة؛ بحضور كل من: المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن العقد توسيع محطة محولات ربط الخزان من خلال توريد وتركيب خلية محول جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز GIS، بهدف مجابهة الزيادة المستمرة في الأحمال الكهربائية وتحسين مرونة واستقرار التغذية بمنطقة كهرباء مصر العليا.

ونوهت الشركة بأنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة 17 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد؛ ليشكل إضافة جديدة ضمن سلسلة مشروعات التطوير والتوسعات التي تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز الشبكة القومية وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والأمان في نقل الطاقة على مستوى الجمهورية.