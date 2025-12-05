لمدة 4 ساعات.. انقطاع الكهرباء عن مناطق في طوخ للصيانة غدًا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة الكهرباء بمركز طوخ عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، بدءًا من الساعة 6 صباحًا وحتى 10 صباحًا، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بمحطة محولات طوخ.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيشمل عددًا من المنشآت الحيوية داخل المدينة، من بينها: المستشفيات، المدارس، كلية الزراعة، مركز الشرطة، وحدة المرور، المحكمة، إدارات التموين والوحدات الصحية، إدارة الأوقاف، الكنائس، وشركة المياه، إلى جانب مختلف المصالح الحكومية والخدمية الأخرى.

كما يمتد الانقطاع ليشمل عددًا من القرى والمناطق التابعة لمركز ومدينة طوخ، نتيجة فصل المصدر المغذي للمحطة خلال فترة الصيانة.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار رفع كفاءة الخدمة وتحسين جهد الشبكة، داعية المواطنين وأصحاب المنشآت إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال ساعات انقطاع التيار.