جريمة المنشار.. تأجيل محاكمة والد المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية

أجّلت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم، أولى جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام صاروخ كهربائي إلى أشلاء، والتخلص منها في عدة أماكن مختلفة بالقرب من كارفور الإسماعيلية، وذلك إلى جلسة 25 ديسمبر الجاري.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه، الذي التمس تأجيل نظر القضية لسداد رسم الادعاء المدني واستكمال الإجراءات القانونية قبل بدء المحاكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الجريمة المروّعة التي ارتكبها الطالب المتهم، والتي كشفت عنها التحقيقات عقب العثور على أجزاء من جثمان زميله داخل أكياس بلاستيكية في محيط مناطق متفرقة. وأسندت النيابة العامة إلى والد المتهم تهمًا تتعلق بـ التستر على نجله، وإخفاء أدلة الجريمة، وعدم الإبلاغ رغم علمه بتفاصيل الواقعة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام وأهالي الإسماعيلية الذين يترقبون مسار المحاكمة وتحقيق العدالة.