رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء يناقش خطة السكان ومشاكل الزواج المبكر

عقد المهندس سامح متولي، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ خطة السكان والتنمية.

وذلك بحضور ممثلين عن الادارة الصحية، والإدارة التعليمية، وإدارة الشباب والرياضة، وإدارة التضامن الاجتماعي، ومدير مركز طب الأسرة، ومسؤولة وحدة الطفولة والأمومة وحقوق الإنسان، ومسؤولة الوحدة السكانية، والعديد من الموظفين المعنيين بمجلس المدينة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وتقييم جاهزية المدينة والجهات المعنية لتنفيذ خطة السكان والتنمية التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

كما جرى استعراض الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمحاور الرئيسية التي تتضمنها، والتركيز على الأهداف المحددة والمنتظر تحقيقها على مستوى المدينة.

وأكد رئيس المدينة، على أهمية الدور التكاملي لكافة الأعضاء في اللجنة لضمان نجاح التنفيذ، مشيرا إلى أهمية تحديد الإجراءات التنفيذية المطلوبة من كل جهة وعضو في اللجنة بشكل تفصيلي وواضح، بعد تخصيص المهام وفقاً لطبيعة عمل كل إدارة.

كما وجه الإدارة الصحية للقيام بدورها في برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وحملات التوعية الصحية المتعلقة بالنمو السكاني بين المواطنين من طالبي الخدمات الصحية بمكتب الصحة ومركز طب الأسرة.

وأوضح أن إدارة التربية والتعليم لها دور هام في دمج مفاهيم التنمية المستدامة والسكان في الأنشطة المدرسية، وبرامج محو الأمية، و تبلور دور إدارة الشباب والرياضة استغلال مراكز الشباب لتقديم برامج تثقيفية، وورش عمل للشباب حول قضايا السكان والزواج المبكر والعمل.

وأشار إلى ضرورة ضمان سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة. وجرى في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع شهري دوري للجنة، لمتابعة ما جرى تنفيذه من إجراءات وتقييمها، مع تذليل أي عقبات قد تظهر خلال التنفيذ، مع إعداد تقرير من كل إدارة بما تم من إنجازات حتى موعد الاجتماع المقبل.