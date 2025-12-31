إعلان

بعد زيارة منزلها.. محافظ الدقهلية يقرر إقامة متحف لمقتنيات أم كلثوم بالمنصورة

كتب : رامي محمود

03:27 م 31/12/2025
زار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين، مسقط رأس كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، خلال جولته التفقدية لمتابعة مستوى تقديم مختلف الخدمات، بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وتفقد محافظ الدقهلية، خلال الزيارة منزل أم كلثوم، والمنطقة المحيطة به، للوقوف على الوضع الحالي على الطبيعة، وبحث إمكانيات الاستفادة من القيمة التاريخية والفنية للمكان، بما يليق بمكانة أم كلثوم كرمز فني وثقافي خالد في الوجدان المصري والعربي، وذلك بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

والتقى محافظ الدقهلية، أسرة أم كلثوم أحفاد الشيخ خالد ابراهيم شقيق أم كلثوم، وأكد لهم أن أم كلثوم ملك كل المصريين وأننا بصدد الانتهاء من أعمال تطوير مسرح أم كلثوم بقصر الثقافة بالمنصورة، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة متحف لأم كلثوم بقصر الثقافة يضم بعضا من مقتنياتها وسيكون بشكل يليق بمكانة سيدة الغناء العربي الفنية والإبداعية.

وشملت جولة المحافظ بحث سبل تطوير الموقع، بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي، وتقديم تجربة ثقافية متميزة للزائرين، تعكس تاريخ ومسيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم ودورها الفني والوطني.

