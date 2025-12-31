المؤبد لمتهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية ببني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف بمعاقبة المتهم «و. م. أ»، عاطل ومقيم بمركز ناصر شمال المحافظة، بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، كما عاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه ألف جنيه، عن تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت إحراز المتهم جواهر مخدرة بقصد الاتجار، شملت الهيروين والميثامفيتامين والحشيش وأقراص الترامادول، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازته أسلحة نارية وذخائر وأجزاء رئيسية لأسلحة بدون ترخيص.

وكشفت تحريات أجهزة المباحث أن المتهم اتخذ من شخصه ومسكنه وسيلة لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وتردده على عدة دوائر من بينها مركز ناصر. وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة، تم ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية دون لوحات معدنية، وبحوزته حقيبة تحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وأكياس لمخدر الميثامفيتامين، وأقراص ترامادول، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر.

وباستكمال إجراءات التفتيش داخل مسكن المتهم، عثرت القوات على بنادق وأفراد خرطوش وذخائر، وكميات إضافية من المواد المخدرة، فضلًا عن ميزان إلكتروني يُستخدم في تجهيز المواد المخدرة تمهيدًا لبيعها.

وانتهت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى تشديد العقوبة لما ثبت من جسامة الأفعال وخطورتها البالغة على أمن المجتمع، مؤكدة أن الحكم الصادر يأتي رادعًا ويتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة.