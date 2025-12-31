تداول 69 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 3800 راكب

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا، حيث رست 7 سفن على أرصفتها، وجرى تداول نحو 69 ألف طن من البضائع، إلى جانب 711 شاحنة و80 سيارة، فيما سجلت صالات الموانئ وصول وسفر 3800 راكب.

وشملت حركة الواردات تداول 5 آلاف طن بضائع، و392 شاحنة، و66 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات تداول 64 ألف طن بضائع، و319 شاحنة، و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Bridge، في حين تغادر اليوم الأربعاء السفينة INC BEYLEERBEYI وعلى متنها 50 ألف طن من الفوسفات متجهة إلى فيتنام، إلى جانب مغادرة السفينتين Alcudia Express وأمل.

وكان الميناء قد استقبل أمس السفينة Alcudia Express، وغادرته ثلاث سفن هي: Li Pan Li، وPoseidon Express، والحرية.

وفي السياق ذاته، سجل ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و178 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وسينا، ضمن حركة النقل البحري المنتظمة بالميناء.