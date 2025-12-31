إعلان

تداول 69 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 3800 راكب

كتب : حسام الدين أحمد

12:29 م 31/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا، حيث رست 7 سفن على أرصفتها، وجرى تداول نحو 69 ألف طن من البضائع، إلى جانب 711 شاحنة و80 سيارة، فيما سجلت صالات الموانئ وصول وسفر 3800 راكب.

وشملت حركة الواردات تداول 5 آلاف طن بضائع، و392 شاحنة، و66 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات تداول 64 ألف طن بضائع، و319 شاحنة، و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Bridge، في حين تغادر اليوم الأربعاء السفينة INC BEYLEERBEYI وعلى متنها 50 ألف طن من الفوسفات متجهة إلى فيتنام، إلى جانب مغادرة السفينتين Alcudia Express وأمل.

وكان الميناء قد استقبل أمس السفينة Alcudia Express، وغادرته ثلاث سفن هي: Li Pan Li، وPoseidon Express، والحرية.

وفي السياق ذاته، سجل ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و178 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وسينا، ضمن حركة النقل البحري المنتظمة بالميناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"