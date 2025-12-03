فوسفات مصر تطلق مجمع أسمدة ضخم بالعين السخنة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت شركة فوسفات مصر، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والمسؤولة عن استخراج الفوسفات في محافظات الوادي الجديد وأسوان، عن خطوات استراتيجية جديدة للدخول بقوة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، عبر إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الأسمدة في منطقة العين السخنة، بالتوازي مع رفع طاقتها الإنتاجية من خام الفوسفات وتوسيع حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وأوضح المهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة، أن الخطة الصناعية الجديدة تتضمن إنشاء مجمع لإنتاج أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) ومونوفوسفات الأمونيوم (MAP) والأسمدة المركبة NPK في العين السخنة، على أن تبدأ أعمال التشييد خلال الربع الثاني من عام 2026، عقب الانتهاء من مفاوضات التمويل مع المؤسسات المصرفية والجهات الممولة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المجمع يستهدف إنتاج نحو 600 ألف طن سنويًا من سماد DAP، بالإضافة إلى نحو 320 ألف طن سنويًا من محلول حمض الفوسفوريك، وما يقارب 1.023 مليون طن سنويًا من حمض الكبريتيك، بما يمكّن مصر فوسفات من التحول من مجرد مورد خام إلى لاعب صناعي متكامل في سلسلة القيمة الفوسفاتية.

وأضاف "عبد العظيم" أن المجمع سيُغذى بحوالي 1.25 مليون طن سنويًا من صخر الفوسفات المستخرج من مناجم الشركة على ساحل البحر الأحمر، بما يحقق تكاملًا رأسيًا بين أنشطة التعدين والتصنيع التحويلي.

وأوضح رئيس الشركة أن المشروع يُقام من خلال شراكات صناعية ومالية، تمتلك شركة فوسفات مصر فيها حصة 15% من هيكل الملكية، مع الحصول على 20% من إنتاج المجمع، على أن يتم تسويقه عبر قنوات متنوعة تشمل التجار العالميين والتعاقدات المباشرة مع الأسواق النهائية.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة، خاصة في خام الفوسفات.

وفيما يخص زيادة الطاقة الإنتاجية، أشار طارق إمام، نائب رئيس الشركة، إلى أن إجمالي إنتاج الخام المستخرج (Run-of-Mine) من مختلف المواقع داخل مصر سيصل إلى نحو 7 ملايين طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، مشيراً إلى استمرار برامج الحفر الاستكشافي لزيادة الاحتياطيات المثبتة والحصول على تراخيص استغلال جديدة خلال 2026، مع تكثيف أعمال الاستكشاف في منطقة الداخلة بالوادي الجديد.

وعلى صعيد التصدير، أوضح طارق أن الشركة بدأت بتسويق خام فوسفات منخفض الغبار إلى الأسواق الأوروبية، بعد أن كان ارتفاع نسبة الناعم يمثل عائقًا أمام التفريغ في بعض الموانئ، مستهدفة رفع الطاقة الإنتاجية من هذا الخام إلى مليون طن سنويًا بحلول نهاية 2026. كما لفت إلى زيادة الطلب على خام الفوسفات المصري في السوق الآسيوية، ولا سيما في فيتنام، حيث صدرت الشركة نحو 150 ألف طن هذا العام مقارنة بنحو 47 ألف طن في العام الماضي.

وأضاف أن الشركة عملت على تطبيق إجراءات صارمة لضبط الجودة خلال مراحل الاستخراج والتكسير والمعالجة، بهدف توحيد المواصفات وتحسين ثقة العملاء، ورفع تنافسية الخام المصري عالميًا، في ظل توجه صناعة التعدين نحو تعظيم القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.