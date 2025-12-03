في ظروف غامضة.. انتشال جثتي فتاة ووالدها من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتي فتاة ووالدها داخل ترعة الإبراهيمية في واقعتين منفصلتين بمركزي سمالوط وأبو قرقاص، وسط ظروف غامضة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بعثور أهالي مركز سمالوط على جثة فتاة طافية بترعة الإبراهيمية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتبيّن أنها لفتاة تُدعى "ر. م"، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سمالوط المركزي تحت تصرف النيابة.

وفي واقعة أخرى تبعد عدة كيلومترات، تلقّت السلطات إخطارًا بانتشال جثة أخرى لوالدها "م. ش" من الترعة ذاتها بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرين بالواقعتين، وجرى انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان سبب الوفاة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.