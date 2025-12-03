المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، مقر برنامجي تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم، ضمن استعدادات الجامعة للاحتفال بيوبيلها الذهبي، وأجرى جولة تفقدية شملت المنشآت التعليمية والمعامل المطورة داخل المبنى، بحضور عدد من قيادات الجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح نواب رئيس الجامعة: الدكتور مصطفى محمود لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي لشئون الدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى الدكتور عمر عبد العزيز عثمان، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية، وأمين عام الجامعة، ورؤساء الأقسام العلمية والبرامج المعنية، والعاملين والطلاب.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الجامعة لتطوير بنيتها التعليمية وتحديث معاملها وبرامجها الأكاديمية، بما يتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع عالميًا، ويعزز رسالتها كجامعة ذكية رائدة توفر بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، وقادرة على إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة منظومة التطوير الشاملة داخل المبنى، والتي تضمنت إنشاء وتجهيز 3 معامل متقدمة للحاسب الآلي مزودة بأحدث الأجهزة والبرمجيات، و4 معامل للتكنولوجيا الحيوية مجهزة بتقنيات حديثة تدعم التدريب والبحث العلمي. كما تم تجهيز قاعات دراسية جديدة مزودة بشاشات تفاعلية ذكية لتعزيز أساليب التعليم الحديثة وتسهيل عرض المحتوى العلمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشملت أعمال التطوير أيضًا رفع كفاءة شبكة الإنترنت والاتصال الشبكي داخل المبنى وتحديث بنيته التحتية الرقمية، بما يضمن سرعة اتصال عالية تدعم العملية التعليمية والبحثية، خاصة مع التوسع في نظم التعليم الذكي والتحول الرقمي داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن ما تحقق داخل كلية العلوم يمثل نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية والتجهيزات التقنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التطوير الشامل وتحسين جودة التعليم، إيمانًا بأهمية مواكبة التغيرات العالمية في مجالات التعليم والبحث العلمي، وحرصًا على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التطوير داخل الكليات، دعمًا لرؤية الجامعة نحو التحول إلى مؤسسة أكاديمية أكثر مرونة وابتكارًا، وأكثر قدرة على خدمة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة، وقيادة التطور العلمي والبحثي بالمحافظة.

وأضاف "فرحات" أن البرامج الجديدة بالكلية بدأت في تحقيق نتائج مشجعة هذا العام، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب ارتفع من 210 طلاب عند انطلاق البرامج إلى 600 طالب هذا العام، وهو ما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور في البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة، والاهتمام المتزايد بدراسة تخصصات المستقبل المرتبطة باحتياجات سوق العمل.