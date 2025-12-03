عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم اجتماع اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة والإجراءات المُتخذة لتطبيق منظومة التأمين ضد أخطار الحريق ، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك على مستوى كافة القطاعات والمناطق والمواقع المختلفة .

واستهل اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين بيئة العمل والعاملين ، وأهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها ، مع التوجيه بعمل حصر لجميع الاحتياجات المطلوبة من مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين ، وأجهزه الكشف عن الغازات ، وأجهزة التنفس للتعامل فى الأماكن المغلقه على مستوى محافظات القناة الثلاثة .

كما تناول الاجتماع ملف التأمين ضد أخطار الحريق بأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا الشأن فيما يخص منظومة أجهزة الإنذار والإطفاء، مشيرًا إلى أنه من الضروري الوقوف على موقف المنظومة الموجودة حاليًا بكل القطاعات والمناطق والمواقع ، وأيضًا التغلب على أية تحديات تواجه عمل المنظومة، وفي هذ الإطار وجه رئيس الشركة بمراجعة المنظومة بشكل كامل من معدات الإطفاء بجميع المحطات والمواقع التابعة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.

واختتم رئيس الشركة الاجتماع بالتأكيد على المتابعة المستمرة لتلك الملفات، ووضع خطط بتوقيتات محددة ، ورفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في جميع قطاعات ومناطق الشركة .







